Известно, по каким адресам не будет холодной воды во Владивостоке

Во вторник и среду во Владивостоке ожидаются отключения холодной воды, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает сайт Примводоканала, во вторник, 21 января, отключения ждут жителей приморской столицы с 09:00 до 13:00 по адресам:

Космонавтов, 3, 5, 7, 15, 19.

В среду, 22 января, без воды останутся жители Шилкинской, 7, 9. Коммунальную услугу отключат с 9:00 до 12:00.

«Примводоканал» просит с пониманием отнестись к доставленным неудобствам – все отключения связаны с плановым ремонтом.