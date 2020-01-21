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6 Декабрь 2019, 18:15

Известно, по каким адресам не будет холодной воды во Владивостоке

вода

Во вторник и среду во Владивостоке ожидаются отключения холодной воды, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает сайт Примводоканала, во вторник, 21 января, отключения ждут жителей приморской столицы с 09:00  до 13:00 по адресам:

Космонавтов, 3, 5, 7, 15, 19.

 В среду, 22 января, без воды останутся жители Шилкинской, 7, 9.  Коммунальную услугу отключат с 9:00 до 12:00.

«Примводоканал» просит с пониманием отнестись к доставленным неудобствам – все отключения связаны с плановым ремонтом. 

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