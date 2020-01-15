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Известно, сколько дадут за рождение первого ребенка
Материнский капитал получит новая категория семей, сообщает
DEITA.RU.
Стали известны суммы помощи для российских семей с детьми, которые сегодня анонсировал президент. Напомним, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин отметил необходимость помогать семьям с детьми и повышать демографию.
Так, предлагается выдавать материнский капитал не только многодетным, но и тем семьям, в которых рождается первенец. Размер маткапитала составит 466 тысяч 616 рублей. За рождение второго ребенка будут выдавать уже 616 тысяч рублей.
Также Путин предложил продлить выплаты по уходу за ребенком до 7 лет. Предварительно, в 2020 году родители ежемесячно смогут получать 5,5 тысяч.
Елена Миронова