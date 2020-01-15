Известно, сколько дадут за рождение первого ребенка

Материнский капитал получит новая категория семей, сообщает DEITA.RU.



Стали известны суммы помощи для российских семей с детьми, которые сегодня анонсировал президент. Напомним, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин отметил необходимость помогать семьям с детьми и повышать демографию.

Так, предлагается выдавать материнский капитал не только многодетным, но и тем семьям, в которых рождается первенец. Размер маткапитала составит 466 тысяч 616 рублей. За рождение второго ребенка будут выдавать уже 616 тысяч рублей.

Также Путин предложил продлить выплаты по уходу за ребенком до 7 лет. Предварительно, в 2020 году родители ежемесячно смогут получать 5,5 тысяч.

Елена Миронова