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6 Декабрь 2019, 18:15

Известно, сколько лет россияне копят на высшее образование детей

деньги, кошелек

По данным проведенного Сбербанком исследования, выяснилось, что почти половина россиян готова формировать накопительный резерв на высшее образование своих детей до полумиллиона рублей в течение 6-10 лет, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно опросу, 48% граждан собираются накопить нужную сумму в течение 6-10 лет, еще около 30% увеличили этот период до 11-15 лет, 20% - наоборот отметили период меньше 6 лет и только 2% указали срок в 16-20 лет для накопительного резерва.

При этом большая часть россиян (90%) указали необходимой сумму в размере 250-500 тысяч рублей, 6% посчитали нужным копить сумму от 500 тысяч до  миллиона рублей, 3% увеличили сумму до более  миллиона рублей.

Чаще всего о необходимости копить на образование задумываются женщины – 70% опрошенных, мужчины составляют всего 30%. При этом мужчины откладывают для накопления большие суммы. В среднем они рассчитывают отложить примерно 390 тысяч рублей, в то время как женщины указали среднюю сумму -  310 тысяч рублей.

Возрастной разброс россиян, собирающихся копить на образование, составляет 36-45 лет и 26-35 лет, что составляет 35% и 31% соответственно.

Напомним, ранее DEITA.RU. приводила статистику, согласно которой более 70% молодежи до 30 лет копят на будущее – на квартиру, откладывают на «черный день», путешествия или крупные покупки.

 

«Я откладываю на первый ипотечный взнос. Пока сумма составляет где-то 50% от того, что требуется. Хотя, пока время пройдет – наверняка жилье снова вырастет в цене. Но, надеюсь, что однажды моя мечта о собственной квартире станет реальностью», - рассказала жительница Владивостока Маргарита.

 

Александра Маслова

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