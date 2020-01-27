Известно, сколько лет россияне копят на высшее образование детей

По данным проведенного Сбербанком исследования, выяснилось, что почти половина россиян готова формировать накопительный резерв на высшее образование своих детей до полумиллиона рублей в течение 6-10 лет, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно опросу, 48% граждан собираются накопить нужную сумму в течение 6-10 лет, еще около 30% увеличили этот период до 11-15 лет, 20% - наоборот отметили период меньше 6 лет и только 2% указали срок в 16-20 лет для накопительного резерва.

При этом большая часть россиян (90%) указали необходимой сумму в размере 250-500 тысяч рублей, 6% посчитали нужным копить сумму от 500 тысяч до миллиона рублей, 3% увеличили сумму до более миллиона рублей.

Чаще всего о необходимости копить на образование задумываются женщины – 70% опрошенных, мужчины составляют всего 30%. При этом мужчины откладывают для накопления большие суммы. В среднем они рассчитывают отложить примерно 390 тысяч рублей, в то время как женщины указали среднюю сумму - 310 тысяч рублей.

Возрастной разброс россиян, собирающихся копить на образование, составляет 36-45 лет и 26-35 лет, что составляет 35% и 31% соответственно.

Напомним, ранее DEITA.RU. приводила статистику, согласно которой более 70% молодежи до 30 лет копят на будущее – на квартиру, откладывают на «черный день», путешествия или крупные покупки.

«Я откладываю на первый ипотечный взнос. Пока сумма составляет где-то 50% от того, что требуется. Хотя, пока время пройдет – наверняка жилье снова вырастет в цене. Но, надеюсь, что однажды моя мечта о собственной квартире станет реальностью», - рассказала жительница Владивостока Маргарита.

Александра Маслова