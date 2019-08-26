Полицейские хранят чеки оплаты штрафов около пяти лет, сообщает DEITA.RU. Правда попасть к ним они могут, только если водитель самостоятельно принесет квитанцию инспектору. Такое происходит довольно редко, и основной причиной этого происходит, если во время оплаты штрафа произошла ошибка или сбой системы и средства не были засчитаны в качестве штрафа.



Эксперты советуют сохранять квитанции и чеки, чтобы в любой момент предъявить их инспектору или приставу, если штраф не был засчитан во время оплаты. Заплатить за штраф можно в банке или с помощью портала Госуслуги, в течение 60 дней после вынесения постановления. При ошибке и при передаче штрафа приставам срок давности может быть увеличен до 2-х лет. Именно такой срок и советуют эксперты хранить квитанции об уплате штрафов.

Иван Юрьев