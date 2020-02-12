telegr wh call

Новости

Шойгу раскрыл секреты парада Победы

12 Февраль 2020, 05:45

Известно, сколько получают российские пенсионеры-звезды эстрады и кино

12 Февраль 2020, 05:00

Иностранка Мая обокрала жителя Санкт-Петербурга

12 Февраль 2020, 04:15

Водителям посоветовали 3 способа самостоятельно отремонтировать вмятину на кузове

12 Февраль 2020, 03:30

Что ответить инспектору ГИБДД, который штрафует за включение не тех фар днем

12 Февраль 2020, 02:45

Одежда может подорожать в России из-за коронавируса

12 Февраль 2020, 01:15

Главный по организации дорожного движения за повышение штрафов

12 Февраль 2020, 00:30

Миллионные штрафы предложила внести Госдума за скручивание автопробега

11 Февраль 2020, 23:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Известно, сколько получают российские пенсионеры-звезды эстрады и кино

деньги, рубль, рубли

Звезды жалуются, что содержать загородные дома на одну пенсию им тяжело

Журналисты узнали размеры пенсий российских звезд кино и эстрады, сообщает ИА DEITA.RU. Те из них, кто проживает в Москве, получают приличную надбавку.

Как пишет РИА «ФАН», с 2018 года народные артисты России, СССР и РСФСР получают надбавку в 30 тысяч рублей к своей пенсии. Такие выплаты существуют только в Москве.

О том, как тяжело жить на пенсию, рассказала актриса Елена Проклова. По словам женщины, она получает 50 тысяч рублей. На прежнюю пенсию было сложно содержать загородный дом. Прибавка в 30 тысяч стала отличным подспорьем.

Большинство известных артистов, которые уже на пенсии, признались, что получают около 50 тысяч рублей пенсии. Средняя по России составляет около 15 тысяч рублей.

Читайте также:

Юрист сказал, как магазины обманывают пенсионеров

Мошенники стали обманывать пенсионеров по-новому

Ноутбук и пылесос: пенсионерам раздают бытовую технику

Елена Миронова

Популярное

Машину разорвало на части на улице Владивостока

Снег и дождь пообещали Приморью синоптики

Лаборатории по изучению вирусов и бактерий оказались под угрозой закрытия во Владивостоке

Смена элит и жесткий мунфильтр: к чему приведет муниципальная реформа в Приморье
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...