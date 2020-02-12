Новости
Шойгу раскрыл секреты парада Победы
12 Февраль 2020, 05:45
Известно, сколько получают российские пенсионеры-звезды эстрады и кино
12 Февраль 2020, 05:00
Иностранка Мая обокрала жителя Санкт-Петербурга
12 Февраль 2020, 04:15
Водителям посоветовали 3 способа самостоятельно отремонтировать вмятину на кузове
12 Февраль 2020, 03:30
Что ответить инспектору ГИБДД, который штрафует за включение не тех фар днем
12 Февраль 2020, 02:45
Одежда может подорожать в России из-за коронавируса
12 Февраль 2020, 01:15
Главный по организации дорожного движения за повышение штрафов
12 Февраль 2020, 00:30
Миллионные штрафы предложила внести Госдума за скручивание автопробега
11 Февраль 2020, 23:45
Известно, сколько получают российские пенсионеры-звезды эстрады и кино
Звезды жалуются, что содержать загородные дома на одну пенсию им тяжело
Журналисты узнали размеры пенсий российских звезд кино и
эстрады, сообщает ИА DEITA.RU. Те из них, кто проживает в Москве, получают
приличную надбавку.
Как пишет РИА «ФАН», с 2018 года народные артисты России, СССР и РСФСР получают надбавку в 30 тысяч рублей к своей пенсии. Такие выплаты существуют только в Москве.
О том, как тяжело жить на пенсию, рассказала актриса Елена Проклова. По словам женщины, она получает 50 тысяч рублей. На прежнюю пенсию было сложно содержать загородный дом. Прибавка в 30 тысяч стала отличным подспорьем.
Большинство известных артистов, которые уже на пенсии, признались, что получают около 50 тысяч рублей пенсии. Средняя по России составляет около 15 тысяч рублей.