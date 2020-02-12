Известно, сколько получают российские пенсионеры-звезды эстрады и кино

Журналисты узнали размеры пенсий российских звезд кино и эстрады, сообщает ИА DEITA.RU. Те из них, кто проживает в Москве, получают приличную надбавку.



Как пишет РИА «ФАН», с 2018 года народные артисты России, СССР и РСФСР получают надбавку в 30 тысяч рублей к своей пенсии. Такие выплаты существуют только в Москве.

О том, как тяжело жить на пенсию, рассказала актриса Елена Проклова. По словам женщины, она получает 50 тысяч рублей. На прежнюю пенсию было сложно содержать загородный дом. Прибавка в 30 тысяч стала отличным подспорьем.

Большинство известных артистов, которые уже на пенсии, признались, что получают около 50 тысяч рублей пенсии. Средняя по России составляет около 15 тысяч рублей.