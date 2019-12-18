Известно, сколько приморцев хочет уехать из края

Эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter подготовили исследование, которое показало, сколько приморцев хотели бы уехать из края для заработка, а сколько – наоборот, готов переехать в регион. Об этом сообщает DEITA.RU.

Так, около 8,5 тысяч человек пока не живут в Приморье – но уже ищут там работу. В основном это специалисты различных производств, строительной сферы и те, кто занимается добычей сырья.

Большинство соискателей ищет зарплату до 50 тысяч рублей – таких 36%. 31% ждет работу с доходом от 50 до 95 тысяч, и только 2% хочет зарабатывать в Приморье более 250 тысяч рублей.

В основном в Приморье готовы переехать дальневосточники – жители Хабаровска, Южно-Сахалинска. Есть кандидаты и из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска.

При этом 30% самих приморцев готовы уехать на заработки в другие регионы. Как правило, это специалисты сферы продаж, производственники, представители IT-сферы и топ-менеджеры. Чаще всего из края уезжают в обе столицы и Хабаровск.

Александра Маслова