Известно, сколько россиян работают на огородах

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили тысячу жителей города и выяснили, много ли жители Петербурга занимаются собственным огородом. Оказалось, что достаточно, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

63 процента респондентов признались, что не только имеют свой участок, но и с удовольствием ухаживают за собственным огородом. Представители этой части опрошенных сошлись во мнении, что иметь собственный огород не только приятно, но и полезно. Так на столе всегда будут экологически чистые продукты, всегда будет дело, возможность ежедневно двигаться и дышать чистым воздухом.

«На огороде можно вырастить все, что хочется — любимые овощи, зелень. И все свое, все с любовью!» — рассказал Борис.

29 процентов опрошенных придерживаются другого мнения, их не привлекает работа в огороде. Не каждому понравится тратить много времени и сил на выращивание овощей и зелени. По их мнению, один из главных минусов собственной рассады — с ранней весны по осень нужно полоть, сажать, поливать и собирать урожай.

«У меня самой огорода нет, но я знаю, что он требует много внимания и заботы. Еще и овощи могут вырасти маленькие, некрасивые, невкусные. Я уж лучше в магазине куплю», — прокомментировала ответ Александра.

Другие участники опроса не дали однозначного ответа, некоторые хотят, но не могут иметь свой огород, а некоторые никогда не задумывались об этом.