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Известно, сколько россияне тратят на новогодний стол

еда, обед, мясо, ресторан, поднос, жаркое

В этом году еда и напитки перестали быть главной статьей расходов россиян в новогодние праздники, сообщает DEITA.RU.

В целом расходы граждан на все праздничные мероприятия в этом году вырастут на 14%. Исследование Deloitte гласит, что в среднем россияне тратят на праздники около 19 тысяч рублей. В 2018 году граждане ожидали потратить около 16-17 тысяч, но фактические расходы большинства приблизились к 18 тысячам рублей.

Примерные расходы в этом году распределились таким образом: 46% тратятся на подарки, 43% - на явства к столу , и 11% - на различные развлечения. К развлечениям относятся походы в различные заведения общепита и спортивные мероприятия.

DEITA.RU. выяснила, сколько тратят на Новый год приморцы.

«Я трачу на стол не так много. Да и стола, как такового, нет. Собираемся с друзьями у кого-нибудь дома, готовим несколько салатов, покупаем закуски и напитки. В принципе, все. Мы же не поесть пришли, а пообщаться, все-таки», - рассказала жительница краевого центра Евгения.

«Я много трачу на подарки. Друзьям, коллегам, всей родне. Вроде и берешь какую-то символическую мелочь – а оказывается, что довольно много выходит. Но и мне дарят тоже много хорошего – я, например, всегда люблю разные эти гели, и конфеты тоже. Многие считают банальностью, но мне нравится», - делится Светлана.

Отметим, что самыми популярными подарками остаются конфеты и шоколад, а также косметика, парфюмерия и деньги.

Александра Маслова

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