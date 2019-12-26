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Известно, сколько стоит детский наряд на утренник

девочка, ребенок

О самых дорогих и самых доступных костюмах на детское новогоднее торжество – в материале DEITA.RU.

Как пишут эксперты сервиса «Авито», в среднем в России новогодний костюм стоит порядка 2,6 тысячи рублей. Эта сумма выросла по сравнению с данными прошлого года более, чем в два раза. В частности, особенно подорожали детские наряды в крупных городах.

Дороже всего обойдется костюмированная вечеринка московским родителям – тут наряды стоят почти три тысячи. А вот в Казани и Ульяновске неплохой интересный образ можно приобрести всего за 600 рублей.

Самым дешевым костюмом, который предлагает интернет-платформа стал наряд зайца – всего 700 рублей. В вот нарядиться волком обойдется в три тысячи.

Кроме того, эксперты отмечают, что самые популярные у детей образы сегодня – принцесса и пират. Главным девчачьим фаворитом года стала Эльза из мультфильма «Холодное сердце» - все больше юных принцесс хотят примерить на себя именно этот образ.

Наименее популярны у российских детей в этом году роли мушкетеров, фей, лисиц и супергероев.

Александра Маслова

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