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Известно, в каких условиях США держали «российскую шпионку»
Адвокат «российской шпионки» Марии Бутиной рассказал о том, в каких условиях содержалась девушка в течение девяти месяцев тюремного заключения в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает DEITA.RU.
По словам Роберта Дрисколла, три месяца россиянка провела в одиночной камере, откуда могла выходить только в сопровождения конвоя во время ночных прогулок. После переведения в «обычные» условия содержания, Мария начала работать в столовой талахасской тюрьмы и даже совершать общеукрепляющие беговые мини-марафоны в утренние часы.
Также адвокат намекнул на возможный выход книги с мемуарами Бутиной о заключении в американской тюрьме. По словам Дрисколла, большую часть времени россиянка только и делала, что писала о своей жизни за решеткой.
«Возможно, она исписала сотни, а то и тысячи страниц», - рассказал защитник девушки.
Отметим, утром двадцать пятого октября Бутина была освобождена из талахасской тюрьмы и перенаправлена в штат Флорида для размещения в центре мигрантов. В субботу девушка будет депортирована из Америки в Россию. До взлета самолета россиянка останется под стражей полиции.
Напомним, в прошлом году власти США заподозрили Марию в заговоре против иностранного государства. После серии громких судебных разбирательств россиянке был вынесен обвинительный приговор. «Российская шпионка» должна была провести в американской тюрьме восемнадцать месяцев.
Екатерина Цой