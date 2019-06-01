Во Владивостоке планируется закрытие кафе «Золотой век», сообщает DEITA.RU. Об этом информирует Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, приморские суды направлено сразу три административных дела о приостановлении деятельности в сфере производства пищевых продуктов и предоставления услуг общественного питания.

Так, планируется закрытие по решению суда кафе «Золотой век» ИП Серобян Э.М. во Владивостоке. Кроме того, в Михайловке хотят закрыть молокоперерабатывающее предприятие ООО «Стандарт», а в Партизанске — общепит ИП Кузнецова Ж.Б.

Ранее прошла информация о том, что народные избранники Госдумы подписали закон об увеличении штрафов за разжигание костров в лесополосе.

Екатерина Брязгунова