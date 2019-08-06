Дверь кафе «Парус» закроются для посетителей Владивостока, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Всего за июль в регионе было принято решение закрыть три кафе, в том числе два в Партизанске и одно в дальневосточной столице. Речь идет о кафе «Лакомка», «Удача» и, как ранее писали, «Парус».

В суды Приморья направлены административные дела о закрытии данных кафе до устранения нарушений.

Стоит отметить, что кафе «Парус» уже не первый раз попадает под закрытие. Так, осень минувшего года и весной текущего года Роспотребнадзор уже обращал внимание на то, что владельцы данного общепита нарушали предъявляемые законом требования.

Екатерина Брязгунова