Известное кафе Владивостока закрыли на два месяца за антисанитарию, сообщает DEITA.RU. Об этом агентству рассказал представитель Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

По его словам, кафе «Каспий», расположено на улице Русской в доме номер 74а. Местные жители пожаловались на санитарные условия, которые созданы в заведении общественного питания. Недолго думая, сотрудники ведомства отправились с проверкой, и не зря.

В данном кафе не только можно наблюдать полную антисанитарию, но и полностью отсутствуют дезинфицирующие средства, а также грубо нарушаются требования к приготовлению пищи.

В связи с этим было принято решение о закрытии кофе на шестьдесят дней. За это время владелице заведения необходимо устранить все нарушения.

Ранее прошла информация о том, что закрыто кафе «Парус» во Владивостоке.

Екатерина Брязгунова