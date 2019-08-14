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Источник изображения: Сергей Трэйне

Известное кафе Владивостока закрыли на два месяца за антисанитарию, сообщает DEITA.RU. Об этом агентству рассказал представитель Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

По его словам, кафе «Каспий», расположено на улице Русской в доме номер 74а. Местные жители пожаловались на санитарные условия, которые созданы в заведении общественного питания. Недолго думая, сотрудники ведомства отправились с проверкой, и не зря.

В данном кафе не только можно наблюдать полную антисанитарию, но и полностью отсутствуют дезинфицирующие средства, а также грубо нарушаются требования к приготовлению пищи.

В связи с этим было принято решение о закрытии кофе на шестьдесят дней. За это время владелице заведения необходимо устранить все нарушения.

Ранее прошла информация о том, что закрыто кафе «Парус» во Владивостоке.

Екатерина Брязгунова

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