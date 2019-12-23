Известного хирурга отстранили от работы

Заведующего нейрохирургическим отделением в одной из больниц Камчатки отстранили от работы, сообщает DEITA.RU.

Как пишет краевое издание «КАМ24», и.о. главврача больницы принял такое решение после гибели одного из пациентов на операционном столе.

Общественность данное решение возмутило. Пациенты и коллеги отстраненного врача отмечают, что такое распоряжение руководство наносит непоправимый вред работе всей больницы. Ханин, по их словам, единственный врач в крае, который проводит сложнейшие операции на мозгу, работает с опухолями и экстренно оперирует детей с патологиями.

«КАМ24» отмечает, что весь персонал больницы высказался резко против такого решения главврача.

Сейчас к решению ситуации подключились представители краевого минздрава.

Скандал разразился после гибели 71-летнего пациента во время повторной операции после инфаркта миокарда. Первая прошла неудачно, так как у врачей не оказалось необходимых расходных материалов для качественного ее проведения. Сейчас чиновники обвиняют руководство больницы в несвоевременной поставке нужных медикаментов и расходников.

Александра Маслова