Известного российского историка подозревают в убийстве

Подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает DEITA.RU по данным Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Следователи сообщили, что утром 9 ноября 2019 года напротив одного из домов по набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге из воды был извлечен мужчина, 1956 года рождения, в рюкзаке которого обнаружены 2 отчлененные женские руки, а также травматический пистолет.

В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения.

Позднее ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщило, что речь идет об известном российском историке и реконструкторе Олеге Соколове. Тело девушки, которое было обнаружено в квартире у задержанного по подозрению в убийстве преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, по предварительной информации, принадлежит выпускнице этого же вуза.

Олег Соколов является одним из авторитетнейших специалистов по наполеоновской эпохе. 16 лет назад он был отмечен высшей наградой Франции и стал кавалером ордена Почетного легиона. В конце 1970-х годов он совместно с энтузиастами основал первую в стране группу исторической реконструкции.

Широкой публике стал известен после цикла бесед о наполеоновской эпохе на youtube-канале блогера и переводчика фильмов Дмитрия Пучкова по прозвищу «Гоблин». В последнее время Олег Соколов вел судебные тяжбы с другим историком Евгением Понасенковым относительно защиты чести и достоинства.

«Не верю. Здесь очень странная история. Дождемся официальной информации следствия», - комментируют новость российские пользователи Сети.

Дмитрий Санников