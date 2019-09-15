Известную телеведущую ГИБДД попросила пристегиваться в катафалке

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ГАИ выписали штраф телеведущей и блогеру Ксении Собчак, когда они с мужем после заключения брака ехали на катафалке, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на Autonews. Она написала об этом в своем аккаунте в социальной сети.
По ее словам, сотрудники ДПС отличились и заявили, что пара едет непристегнутой на месте гроба.
За езду без использования ремня безопасности полагается штраф в тысячу рублей.
Собчак поделилась подробностями: им с мужем пришлось ехать с открытым багажником, потому что иначе в катафалке нечем дышать. Водителям оригинального транспорта пришлось немало времени потратить на объяснения со стражами дорожного порядка.
Анастасия Туркова