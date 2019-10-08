Известны подробности ЧП в акватории Владивостока

Стали известны подробности происшествия с севшим на мель теплоходом COSCO ENGLAND в проливе Босфор Восточный. Об этом сообщает DEITA.RU.

В морском спасательно-координационном центре Владивостока рассказали, что чрезвычайное происшествие случилось во вторник, восьмого октября, в почти девять утра по местному времени. Груженый многотонными контейнерами теплоход шел под флагом Гонконга недалеко от острова Русский в сторону Владивостока, приморская погода помешала планам моряков.

«Порывом ветра судно сдрейфовало на якоре на песчаную отмель острова Скриплева примерно в восемь утра пятьдесят пять минут по времени Владивостока. В двенадцать тридцать при помощи портовых буксиров COSCO ENGLAND снялось с мели», - рассказал начальник МКСЦ Владивостока Николай Пирожков.

В два часа дня теплоход вместе со всем экипажем встало на якорь в проливе Босфор Восточный для дальнейшей бункеровки и водолазного осмотра.

Экипаж контейнеровоза состоял из двадцати шести жителей Китая. В результате происшествия никто из них не пострадал. Окружающей среде и обитателям морской акватории, по словам начальника МКСЦ, также ничего не угрожает.

Содержимое контейнеров пока остается под секретом. О подобных морских происшествиях у берегов Владивостока в Центре ничего не сообщили.

Екатерина Цой



