Во второй половине дня в пятницу, 2 августа, из-за аварии в районе Морского кладбища встал один из въездов во Владивосток, сообщает DEITA.RU.



Автомобильный затор со стороны острова Русского получился знатный, и многие водители спрашивали, что же все-таки произошло.

На самом деле, как пишут «Экипажи ДПС», Toyota Vista догнала Toyota Mark X. Однако на этом все не закончилось. После столкновения пассажирский автобус, выполняющий рейс по маршруту номер 15, решил объехать по обочине и притер участника ДТП.

Информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Брязгунова



