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Известны самые популярные имена для новорожденных россиян
ЗАГС подвел статистику своих учетных записей и рассказал, кого на Дальнем Востоке рождается больше, и как чаще всего называют новорожденных в регионах, сообщает DEITA.RU.
Так, согласно статистике, за 2019 году мальчиков родилось на две тысячи больше, чем девочек – записано более 42 тысячи младенцев мужского пола, и 40 тысяч – женского.
Самым популярным именем для мальчиков не первый год остается Артем. Кроме того, довольно часто появляются на свет люди, которых называют Александр, Михаил и Максим. Среди имен для женщин самым популярным также остается София и Софья. Часто называют девочек Викторией, Анной и Марией.
Напомним, что число браков и разводов в процентном соотношении в Приморье колеблется не сильно и расторжение союза происходит примерно в 50% случаев.
Кроме того, как отмечают эксперты, довольно часто россияне заключают брачный союз ради того, чтобы взять ипотеку. Так, в 2019 году около 25 контрактов подписали молодожены для того, чтобы совместно взять жилищный кредит. Нотариусы рассказали, что порой новобрачные сначала приезжают в контору для составления договора, а оттуда отправляются прямо в ЗАГС.
Александра Маслова