telegr wh call

Новости

Поклонская стала тайным оружием «Единой России»

10 Январь 2020, 23:15

«Зажрались»: россияне возмущены уровнем зарплат в столице

10 Январь 2020, 22:45

«Это их раздражает»: Шойгу рассказал, за что не любят Россию

10 Январь 2020, 22:15

Великолепный год: глава Ростуризма показала чиновничью роскошь

10 Январь 2020, 21:45

Пассажиры самолета Баку-Москва прощались с жизнью из-за пилота

10 Январь 2020, 21:15

"Скрывали от народа": россияне пишут отказ от уплаты налогов

10 Январь 2020, 20:45

Прокуратура провела обыски в президентской администрации

10 Январь 2020, 20:15

ЦБ отозвал лицензию крупного столичного банка

10 Январь 2020, 20:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Известны самые выгодные вакансии января

Женски руки пятитысячные банкноты

Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, которые предлагает трудовой рынок России в январе, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает портал HeadHunter, самую крупную сумму предлагают в Москве. Так, на позиции директора по маркетингу работодатель обещает от 400 тысяч до миллиона рублей ежемесячно.

Солидный заработок – в районе 350 тысяч рублей – ждет будущего директора по продуктам в Москве и главного геолога на Чукотке – тому предлагают 350-370 тысяч дохода ежемесячно.

Около 200 и более тысяч рублей можно заработать в Санкт-Петербурге на позиции Computer Vision Engineer, и с профессией Java Developer в Новосибирске.

Стоит отметить, что средняя предлагаемая зарплата во всех сферах и должностях в декабре в России составила 45,9 тысяч рублей.

Александра Маслова

Читайте также:

Cтала известна зарплата важного специалиста во Владивостоке

Названа зарплата важного работника

Тысячи приморцев потеряли работу

Популярное

Таксист влетел под колеса КАМАЗа в Приморье

«Бабушка плачет от обиды»: надбавку в 1 рубль объяснили в ПФР

"Скрывали от народа": россияне пишут отказ от уплаты налогов

Придут ли два циклона в регион, сказал метеоэксперт
Загрузка...
Загрузка...