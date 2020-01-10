Известны самые выгодные вакансии января

Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, которые предлагает трудовой рынок России в январе, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает портал HeadHunter, самую крупную сумму предлагают в Москве. Так, на позиции директора по маркетингу работодатель обещает от 400 тысяч до миллиона рублей ежемесячно.

Солидный заработок – в районе 350 тысяч рублей – ждет будущего директора по продуктам в Москве и главного геолога на Чукотке – тому предлагают 350-370 тысяч дохода ежемесячно.

Около 200 и более тысяч рублей можно заработать в Санкт-Петербурге на позиции Computer Vision Engineer, и с профессией Java Developer в Новосибирске.

Стоит отметить, что средняя предлагаемая зарплата во всех сферах и должностях в декабре в России составила 45,9 тысяч рублей.

Александра Маслова