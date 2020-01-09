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Известны версии причин авиакатастрофы в Иране
Среди основных версий – теракт или поражение зенитной
ракетой, сообщает DEITA.RU.
Совет нацбезопасности и обороны Украины опубликовал отчет о предварительных причинах авиакатастрофы в Иране. Там 8 января разбился Boeing 737-800 «Украинских авиалиний».
Среди предположений властей украинской стороны 3 версии произошедшего: теракт, взрыв двигателя по техническим причинам иди поражение лайнера зенитной ракетой. Ранее сообщалось о том, что пилоты развернули самолет в сторону аэропорта вылета перед падением, однако диспетчерам никакую информацию не передавали.
На борту было 176 человек – все они погибли.
Елена Миронова