Известны версии причин авиакатастрофы в Иране

Среди основных версий – теракт или поражение зенитной ракетой, сообщает DEITA.RU.



Совет нацбезопасности и обороны Украины опубликовал отчет о предварительных причинах авиакатастрофы в Иране. Там 8 января разбился Boeing 737-800 «Украинских авиалиний».

Среди предположений властей украинской стороны 3 версии произошедшего: теракт, взрыв двигателя по техническим причинам иди поражение лайнера зенитной ракетой. Ранее сообщалось о том, что пилоты развернули самолет в сторону аэропорта вылета перед падением, однако диспетчерам никакую информацию не передавали.

На борту было 176 человек – все они погибли.

Елена Миронова