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19 Август 2019, 19:45

Известный артист назвал размер своей пенсии

деньги, рубли, рубль

Россияне не поняли – пошутил он или сказал правду, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

Журналисты решили узнать, какой настоящий размер пенсии у артиста Владимира Винокура. Ранее в СМИ прошла информация о том, что артист получает только 10 тысяч рублей.

Сам Винокур ответил, что у него вообще нет пенсии. При этом, не совсем понятно, шутил ли комик или говорил серьезно.

Отметим, что пенсия Бориса Моисеева составляет 50 тысяч рублей.

Елена Миронова

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