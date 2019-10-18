Известный артист назвал размер своей пенсии

Россияне не поняли – пошутил он или сказал правду, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Журналисты решили узнать, какой настоящий размер пенсии у артиста Владимира Винокура. Ранее в СМИ прошла информация о том, что артист получает только 10 тысяч рублей.

Сам Винокур ответил, что у него вообще нет пенсии. При этом, не совсем понятно, шутил ли комик или говорил серьезно.

Отметим, что пенсия Бориса Моисеева составляет 50 тысяч рублей.

Елена Миронова