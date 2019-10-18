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Известный артист назвал размер своей пенсии
Россияне не поняли – пошутил он или сказал правду, сообщает
DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Журналисты решили узнать, какой настоящий размер пенсии у артиста Владимира Винокура. Ранее в СМИ прошла информация о том, что артист получает только 10 тысяч рублей.
Сам Винокур ответил, что у него вообще нет пенсии. При этом, не совсем понятно, шутил ли комик или говорил серьезно.
Отметим, что пенсия Бориса Моисеева составляет 50 тысяч рублей.
Елена Миронова
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