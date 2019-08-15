Сотрудники крупнейшего российского банка хитростью собирают биометрию своих клиентов, сообщает DEITA.RU. Об этом клиенты рассказывают в Интернете.

По словам пользователя, он зашел в отделение банка, где к нему сразу же подошла сотрудница финансовой организации с планшетом и узнала, является мужчина клиентом банка. Получив положительный ответ, девушка ввела в планшет номер телефона, и продиктовала инициалы клиенты.

«После этого консультант попросила мою дебетовую карту, под предлогом того, что к моему номеру телефона не подключена услуга смс-информирования. Я опроверг эту информацию и сказал, что услуга у меня подключена», - рассказывает недовольный пользователь.

После этого между клиентом и сотрудницей произошел диалог, в котором девушка сказала, что банк начинает работать по новой системе – обслуживания клиентов по голосу и лицу, а у клиента еще не подписано соглашение. Для этого она попросила дебетовую карту.

Однако клиент не согласился с подключением к этой услуге, напомнив консультанту, что данная услуга не обязательна.

Иван Юрьев