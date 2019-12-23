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Известный банк ликвидируют по решению суда

суд

Суд решил, что Эксперт Банк должен быть ликвидирован в принудительном порядке, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель Агентства по страхованию вкладов.

Ликвидатор уже назначен. Им станет компания АСВ.

Напомним, что с 1 ноября у данного банка Центробанк отозвал лицензию. Руководство кредитной организации с такой постановкой вопроса на согласилось и обжаловало решение в Арбитражном суде. Однако суд так же, как Банк России, постановил — деятельность прекратить.

По имеющей информации, Эксперт Банк неоднократно нарушал требования законодательства. Он был замечен в отмывании средств, которые были получены преступниками, и финансировании терроризма.

Екатерина Брязгунова

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