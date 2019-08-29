Рабочую неделю предложили сделать двенадцатичасовой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Двенадцати рабочих часов труда для недели будет достаточно, уверен китайский бизнесмен, основатель Alibaba Group Джек Ма. По его словам, вскоре биотехнологии увеличат людям жизнь до ста ста двадцати лет. Это может произойти уже в ближайшие лет двадцать тридцать. А вот необходимость усиленно трудиться отпадет: будет хватать трех дней в неделю по четыре часа.

Джек Ма сделал такое заявление, несмотря на то, что является сторонником рабочего дня с девяти до девяти часов по шесть дней в неделю.

Он так поясняет свою позицию: люди стремятся достичь успеха и завоевать уважение, сделать свою жизнь лучше, а это возможно лишь тогда, когда на достижение цели тратится много сил и времени.

Анастасия Туркова