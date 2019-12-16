Известный город может вернуть историческое название

Идею вернуть казахстанской Алматы ее историческое название – Алма-Ата поддержал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА «Новости», идею озвучил местный общественный деятель Олжас Сулейменов.

Он отметил, что Алма-Ата – «более масштабное и понятное широкому кругу» наименование, которое исторически привычно как самим местным жителям, так и странам-соседям.

Отмечается, что Токаев целом одобрил идею, однако, подчеркнул, что народ может самостоятельно решать этот вопрос – и глава государства прислушается к общему мнению.

Напомним, ранее резонанс поднялся вокруг переименования столицы Казахстана – Астаны, которая с 1998 года носила это название. В 2019 году город переименован в Нур-Султан – в честь первого президента республики.

Отметим, что Казахстан является одной из стран, для посещения которых россиянам не нужны загранпаспорт и виза. Достаточно стандартного паспорта гражданина РФ, чтобы посетить Казахстан, а также Армению, Киргизию и Беларуссию.