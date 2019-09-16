Известный производитель авто продаёт машины за бесценок

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Автоконцерн из США покидает Россию, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.
Ford завершает продавать автомобили на российском рынке. За период с января 2019 года дилеры в РФ сумели реализовать только 16,8 тысячи машин. Это меньше, чем в прошлом году, на тридцать три процента.
Продажи существенно снизились: россияне приобрели на 88 процентов меньше автомобилей Ford Ecosport, на 55 процентов – Ford Mondeo, на 52,7 процента меньше Ford Focus, и на 53 процента меньше Ford Kuga. На 21 процент снизилось количество проданных машин Ford Explorer, на 15 процентов – Ford Fiesta.
В марте текущего года компания объявила, что покидает российский рынок, и планирует распродать оставшиеся авто. Машины продаются с большой скидкой. Что станет с российскими заводами – не известно.
Анастасия Туркова