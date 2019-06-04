BadComedian посчитал, каковы шансы на закрытие его канала, сообщает DEITA.RU.Евгений Баженов, он же BadComedian, популярный блогер с YouTube, не исключает закрытие своего блога, даже если суд будет решать этот вопрос долго.Дело вот в чем: кинокомпания Kinodanz возмутилась, увидев критику своего фильма "За гранью реальности", назвала это несоблюдением норм цитирования и обратилась в суд.Баженов не исключает, что суд может согласиться с требованиями кинокомпании, которая впоследствии точно так же потребует разбирательства по поводу еще нескольких фильмов. Таком случае канал с обзорами действительно могут удалить.Баженов также сказал, что натянутых отношений с Минкультуры у него нет, да и вопросы у ведомства к нему были лишь однажды, совсем по другому фильму.В настоящее же время Баженову поступили угрозы и уведомление о том, что дело может принять серьезный оборот.Добавим, что некоторые известные персоны высказываются в поддержку блогера и готовы предоставить ее даже в финансовом эквиваленте, выкупив канал.

Анастасия Туркова