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Известный телеведущий возьмет под контроль вино Крыма
Одна из ключевых фигур в российской журналистике Дмитрий Киселев стал главным виноделом страны. Об этом сообщает DEITA.RU.
В рамках форуме виноградарей экс-глаза главного российского винодельческого союза Борис Титов выдвинул в качестве своего преемника Киселева. Отмечается, что члены совета НКО единогласно проголосовали «за» телеведущего в связи с тем, что он уже много лет подряд своими руками поднимает производство отечественного вина и винных напитков.
Оказалось, что ведущий не только поднимает острые социальные темы в эфирах популярных у россиян телепрограмм, но и с две тысячи пятого года выпускает шампанское из винограда, выращенного в Коктебеле (Крым), под названием Cock t`est belle.
Омбудсмен по вопросам предпринимательства в России Борис Титов отметил, что ему не страшно покидать высокий пост в сфере винопроизводства т.к. его место займет человек, который «многое может сделать на телевидение».
Екатерина Цой