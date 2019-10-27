Известный телеведущий возьмет под контроль вино Крыма

Одна из ключевых фигур в российской журналистике Дмитрий Киселев стал главным виноделом страны. Об этом сообщает DEITA.RU.

В рамках форуме виноградарей экс-глаза главного российского винодельческого союза Борис Титов выдвинул в качестве своего преемника Киселева. Отмечается, что члены совета НКО единогласно проголосовали «за» телеведущего в связи с тем, что он уже много лет подряд своими руками поднимает производство отечественного вина и винных напитков.

Оказалось, что ведущий не только поднимает острые социальные темы в эфирах популярных у россиян телепрограмм, но и с две тысячи пятого года выпускает шампанское из винограда, выращенного в Коктебеле (Крым), под названием Cock t`est belle.

Омбудсмен по вопросам предпринимательства в России Борис Титов отметил, что ему не страшно покидать высокий пост в сфере винопроизводства т.к. его место займет человек, который «многое может сделать на телевидение».

Екатерина Цой