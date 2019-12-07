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Изящная работа бедрами возбудила соцсети
В приморском городе Спасск-Дальний местный житель запечатлел на камеру своего смартфона пикантную картину. Молодая девушка прогуливается по небольшому населенному пункту, изящно работая бедрами. Попав в инстаграм и другие социальные сети, видео вызвало бурю эмоций у завсегдатаев интернет-пространства, сообщает DEITA.RU
"Ну и зачем снимать? Обсудить и осудить? Какая-то болезнь 21 века.. У моей знакомой такая же походка, она живет во Владивостоке, очень красиво даже смотрится, когда идет, вполне приятно посмотреть. Что за манера сейчас все снимать вокруг", - такие комментарии преобладали женском сегменте аудитории инстаграма, ознакомившейся с видео. В то время как абсолютное большинство мужчин выражали одобрение и в целом, снисходительно комментировали ролик. Примерно так люди выражали свои мысли в комментариях в ролику в соцсетях:
"Ура, товарищи! Дожили! Уже по улице спокойно пройтись нереально - найдётся ..., который снимет на камеру и запостит. А главное, зачем?"
"Да нормально идет, что вы накинулись(эмодзи с улыбкой)"
"Пошла после того как форестер проехал"
"Уж замуж невтерпёж!"
"Как Мерилин Монро"
"Очень даже неплохо смотрится! Молодец , везде и всегда надо стараться выглядеть красиво"