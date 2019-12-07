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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Изящная работа бедрами возбудила соцсети

шпилька

В приморском городе Спасск-Дальний местный житель запечатлел на камеру своего смартфона пикантную картину. Молодая девушка прогуливается  по небольшому населенному пункту, изящно работая бедрами. Попав в инстаграм и другие социальные сети, видео вызвало бурю эмоций у завсегдатаев интернет-пространства, сообщает DEITA.RU


"Ну и зачем снимать? Обсудить и осудить? Какая-то болезнь 21 века.. У моей знакомой такая же походка, она живет во Владивостоке, очень красиво даже смотрится, когда идет, вполне приятно посмотреть. Что за манера сейчас все снимать вокруг", - такие комментарии преобладали женском сегменте аудитории инстаграма, ознакомившейся с видео. В то время как абсолютное большинство мужчин выражали одобрение и в целом, снисходительно комментировали ролик. Примерно так люди выражали свои мысли в комментариях в ролику в соцсетях:


"Ура, товарищи! Дожили! Уже по улице спокойно пройтись нереально - найдётся ..., который снимет на камеру и запостит. А главное, зачем?"


"Да нормально идет, что вы накинулись(эмодзи с улыбкой)"


"Пошла после того как форестер проехал"


"Уж замуж невтерпёж!"


"Как Мерилин Монро"


"Очень даже неплохо смотрится! Молодец , везде и всегда надо стараться выглядеть красиво"

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