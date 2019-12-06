К чему готовиться на выходных, сказали синоптики

Погода будет активно меняться в ближайшие дни, сообщает DEITA.RU.



Смена погодных условий продолжается в Приморье. Как и обещал главный синоптик региона Борис Кубай, морозы отступили, и потепление началось.

Приморцы ощутят его уже в субботу. Местами ожидаются снегопады. Ночью в среднем по краю -12…-19 градусов, в горных районах до -24. Днем потеплеет до -2…-8 градусов. Небольшое похолодание придет в ночь на воскресенье, однако днем температуры снова повысятся: до уровня субботы.

Во Владивостоке все выходные без осадков. В субботу будет морозно – до -7 градусов днем. В воскресенье похолодает еще на пару градусов.

Елена Миронова