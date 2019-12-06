Новости
К чему готовиться на выходных, сказали синоптики
6 Декабрь 2019, 08:45
Дома-уроды нашли на Дальнем Востоке
6 Декабрь 2019, 08:15
Плавучий космодром построят в Приморье
6 Декабрь 2019, 07:45
Где не будет света в пятницу, сказали электрики
6 Декабрь 2019, 07:15
Циклон уходит: как изменится погода, сказали синоптики
6 Декабрь 2019, 06:30
Когда запустят ракеты с «Восточного», сказал Рогозин
6 Декабрь 2019, 05:45
Депутат рассказал про увольнение дистанционных сотрудников за прогулы
6 Декабрь 2019, 05:00
Цыгане украли миллион у пенсионерки
6 Декабрь 2019, 04:15
К чему готовиться на выходных, сказали синоптики
Погода будет активно меняться в ближайшие дни, сообщает
DEITA.RU.
Смена погодных условий продолжается в Приморье. Как и обещал главный синоптик региона Борис Кубай, морозы отступили, и потепление началось.
Приморцы ощутят его уже в субботу. Местами ожидаются снегопады. Ночью в среднем по краю -12…-19 градусов, в горных районах до -24. Днем потеплеет до -2…-8 градусов. Небольшое похолодание придет в ночь на воскресенье, однако днем температуры снова повысятся: до уровня субботы.
Во Владивостоке все выходные без осадков. В субботу будет морозно – до -7 градусов днем. В воскресенье похолодает еще на пару градусов.
Елена Миронова