Шестое августа снова пройдет не без неудобств в сфере ЖКХ для некоторых владивостокцев, сообщает DEITA.RU.

Не планирует никаких работ Примводоканал, водоснабжение приостанавливаться не будет. Зато об отключениях предупреждает МУПВ «ВПЭС», поэтому некоторые горожане окажутся лишены электричества.

Терпеть неудобство придется от двух до восьми часов, в промежутке с девяти утра до пяти часов вечера. К концу рабочего дня в квартирах снова должен появиться свет.

Кому готовиться к отключениям – смотрите в таблице ниже, там представлен список адресов.

Анастасия Туркова



