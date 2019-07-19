До конца года продажа алкоголя на ресурсах в Сети в ночное время может оказаться под запретом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Ресурсы, на которых сейчас можно приобрести пару бутылок вина в темное время суток, могут заблокировать.

Член думского Комитета по энергетике Виктор Зубарев просит исполнительную власть, «Яндекс» и «ВКонтакте» создать единый мониторинговый центр для контроля онлайн-торговли алкогольными напитками, чтобы блокировать их после одиннадцати часов ночи.

Депутат говорит, что в Комитете по бюджету и налогам хотят сформировать рабочую группу для комплексной работы над вопросами и проблемами онлайн-торговли алкоголем. Эти и подростков собираются проконтролировать, и ночные алкогольные застолья предотвратить, и помешать 70% продаж контрафактной продукции, которая приводит к смерти употребляющих. Именно столько ее продается сейчас онлайн.

Анастасия Туркова