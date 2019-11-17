«К людям, как к скотине» — россияне негодуют от предложения экономиста

Предложение чиновника о том, чтобы выгонять людей с Дальнего Востока, так как их не выгодно содержать государству, местные жители восприняли в штыки. В социальных сетях публикация об этом набирает все большую популярность и тысячи комментариев, сообщает DEITA.RU.



Напомним, ранее руководитель Института социально-экономических исследований, экономист Алексей Зубец на предложение народного избранника Николая Харламова снизить жителям Дальнего Востока порог выхода на пенсию до 55 и 60 лет высказал идею о том, чтобы людей, которые не заняты на производстве и шахтах, просто вывозить из региона.

В социальных сетях очень категорично высказались о данном предложении. Значительная часть комментариев просто-напросто не подлежит публикации в СМИ. Однако вывести основную мысль людей можно — люди недовольны таким поворотом событий, потому что здесь они выросли, здесь их дом, здесь их семья.

«Ужас! К людям, как к скотине, относятся», «Один другого лучше... Почему для чиновников не ввели уголовную ответственность за оскорбление своего народа?», «А я вот предлагаю выгонять всех депутатов из страны, которые предлагают антинародные законы. С лишением всего имущества и статуса. Тоже неплохо будет», «Рыба гниёт с головы...», «Пускай этот человек приедет во Владивосток и скажет это всем окружающим в лицо», — негодуют культурные граждане.

Стоит отметить, что нашлись и те, кто в целом отнесся к идее позитивно и готов рассматривать варианты. «Правильно сказал! Лишним оплачивать переезд на Мальдивы, с пожизненным содержанием!» — пишут они.

Екатерина Брязгунова