telegr wh call

Новости

Все тупые: названа причина высокой смертности на дорогах

18 Ноябрь 2019, 00:10

Медведев готов нанести «сильнейший удар» по экономике

17 Ноябрь 2019, 23:08

Момент жесткого ДТП в столице попал на видео

17 Ноябрь 2019, 22:20

Во Владивостоке завершился чемпионат «Молодые профессионалы»

17 Ноябрь 2019, 21:59

На 16 площадках приморцам окажут бесплатную юридическую помощь

17 Ноябрь 2019, 21:09

Ограничения на рост тарифов ЖКХ могут отменить

17 Ноябрь 2019, 20:59

Олег Кожемяко вручил награды победителям чемпионата Worldskills

17 Ноябрь 2019, 20:45

Назван размер взятки за грубые нарушения ПДД

17 Ноябрь 2019, 19:59

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

«К людям, как к скотине» — россияне негодуют от предложения экономиста

мост, золотой, владивосток

Предложение чиновника о том, чтобы выгонять людей с Дальнего Востока, так как их не выгодно содержать государству, местные жители восприняли в штыки. В социальных сетях публикация об этом набирает все большую популярность и тысячи комментариев, сообщает DEITA.RU.

Напомним, ранее руководитель Института социально-экономических исследований, экономист Алексей Зубец на предложение народного избранника Николая Харламова снизить жителям Дальнего Востока порог выхода на пенсию до 55 и 60 лет высказал идею о том, чтобы людей, которые не заняты на производстве и шахтах, просто вывозить из региона.

В социальных сетях очень категорично высказались о данном предложении. Значительная часть комментариев просто-напросто не подлежит публикации в СМИ. Однако вывести основную мысль людей можно — люди недовольны таким поворотом событий, потому что здесь они выросли, здесь их дом, здесь их семья.

«Ужас! К людям, как к скотине, относятся», «Один другого лучше... Почему для чиновников не ввели уголовную ответственность за оскорбление своего народа?», «А я вот предлагаю выгонять всех депутатов из страны, которые предлагают антинародные законы. С лишением всего имущества и статуса. Тоже неплохо будет», «Рыба гниёт с головы...», «Пускай этот человек приедет во Владивосток и скажет это всем окружающим в лицо», — негодуют культурные граждане.

Стоит отметить, что нашлись и те, кто в целом отнесся к идее позитивно и готов рассматривать варианты. «Правильно сказал! Лишним оплачивать переезд на Мальдивы, с пожизненным содержанием!» — пишут они.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Пенсионный фонд сэкономил на россиянах более 350 миллиардов

Эксперт предложил выгонять людей из Дальнего Востока

Россияне собрались покупать квартиры без ипотеки

Популярное

«К людям, как к скотине» — россияне негодуют от предложения экономиста

Ураган и мощный ливень ждут жителей столицы

Жених и невеста устроили стрельбу на пороге ЗАГСа

Поторопитесь: стоимость медкомиссии вырастет в шесть раз
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...