К резкому ухудшению погоды стоит готовиться приморцам

На следующей неделе в Приморье сильно ухудшится погода, сообщает DEITA.RU.



Синоптики выпустили предупреждение для всех жителей Приморского края. Прогноз погоды на следующую неделю опубликован на портале «Примпогода».

Так, по словам синоптиков, есть большая вероятность того, что резкое ухудшение погоды придется на среду, 13 ноября. Непогода задержится в регионе до 15 ноября. Однако людей предупредили – прогноз может измениться.

По предварительным данным, снег с дождем начнется днем 13 ноября. За ночь циклон переместится на восток края – снег ожидается на территории практически всех районов Приморья. Местами снег будет идти очень сильно, поднимется ветер.

Кроме того, снегопад будет сопровождать проявления гололеда, метели и снежных заносов на дорогах. На берегу порывы ветра будут достигать 32 м/с.

15 ноября сильный снег сохранится на севере. В других районах осадки также предвидятся.

Елена Миронова