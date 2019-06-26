Роспотребнадзор выступил с советами к любителям онлайн-шоппинга, сообщает DEITA.RU.

На своём официальном сайте ведомство подробно рассказало о том, каким образом можно защититься от нежелательных контрагентов в Сети.

Специалисты рекомендовали всем, кто использует банковские карты для оплаты покупок в интернете соблюдать максимальную степень осторожности и помнить несколько простых правил.

К слову, рекомендации относятся и к тем, кто имеет аккаунты на различных платёжных платформах.

Первое, на чём акцентируется ведомство, это наличие полной информации о товаре в доступной форме. Свойства продукции должны быть понятны покупателям, а важные сведения не должны утаиваться.

Продавец должен сообщить свой официальный адрес, место изготовления товара, а также условия его приобретения. В случае предоставления услуг доставки, это должно быть оговорено дополнительно.

В Роспотребнадзоре напомнили, что, согласно закону о защите прав потребителей, установлен период в 7 дней, в течение которых покупатель может вернуть товар.

Дмитрий Шевченко