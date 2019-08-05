Произведения классической музыки исполнили юные приморские музыканты - дети, рекомендованные к поступлению в Приморский филиал Центральной музыкальной школы при Московской Государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Концерт состоялся 1 августа на сцене детской школы искусств № 3 города Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Звуки флейты, фортепиано и скрипки наполнили концертный зал. Шесть юных талантливых исполнителей, возрастом от 9 до 14 лет, лауреаты городских, региональных и международных конкурсов играли произведения Бетховена, Брамса, Сибелиуса, Чайковского. Несмотря на лето и каникулы, ребята посвящают репетициям и концертной деятельности очень много времени. Музыку они выбрали своей будущей профессией и относятся к делу со всей серьезностью.

Впереди у детей, рекомендованных к поступлению в Приморский филиал Центральной музыкальной школы, выступление на Восточном Экономическом форуме, что, безусловно, для ребят очень волнительно и ответственно. Юные музыканты - далеко не новички на сцене, они имеют немалый опыт выступлений. За их плечами конкурсы, в том числе престижные международные. Две ученицы Заслуженного артиста России, скрипача, профессора Феликса Кальмана год назад выступили на Приморской сцене Мариинского театра вместе с Всероссийским юношеским симфоническим оркестром под управлением Юрия Башмета.

«Эти дети играют, как взрослые, они играют самые сложные произведения. У ребят, которые будут играть на ВЭФ, большой опыт выступления на разных престижных мероприятиях», - говорит профессор Кальман.

На поступление в Центральную музыкальную школу было подано больше 80-ти заявок. Отбор проходил в несколько туров. В результате комиссия рекомендовала к обучению 18 детей.

Дети уже начали вести активную концертную работу. Первый концерт они отыграли 26 июня в институте искусств. 29 июля прошел концерт в санатории МВД Приморья, 1 августа концерт состоялся в детской музыкальной школе № 3 и в этот же день юные музыканты выступили на открытии Международного Азиатско-Тихоокеанского фестиваля-конкурса «Восточный калейдоскоп».

Ирина Павленко