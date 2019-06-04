Самое популярное приложение по поиску пары стало доступно для спецслужб, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Daily Storm.

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации мобильное приложение для знакомств Tinder. Это означает, что теперь администрация сервиса будет обязана предоставлять по запросу все данные о пользователях в случае если они понадобятся ФСБ.

С помощью анкеты пользователя можно узнать возраст, пол, жизненные взгляды, увлечения и даже номер банковской карты. Кроме этого, при регистрации в приложении, человек принимает условия соглашения с сервисом и даёт добровольный доступ к камере и фотоальбому на своём устройстве.

Также в договоре сказано, что Tinder собирает информацию о мероприятий, которые вы посещали, может записывать разговоры со службой поддержки, а также обрабатывает общение в чатах.

Что касается последнего пункта, то после того как вы нашли себе пару в Tinder, компания может начать собирать информацию о том, как вы общаетесь с пользователями, вплоть до времени общения и количестве отправленных и полученных сообщений.

Более того, приложение получает полный доступ к вашему местонахождению, используя GPS, Bluetooth и Wi-Fi. Таким образом, всем, кому есть, что скрывать, будет гораздо труднее уходить от правосудия.

Это ещё раз доказывает, что в деле знакомства с незнакомыми людьми нужно проявлять осторожность. Данное правило хорошо и для онлайна, где можно найти себе пару через приложение и в реальном мире, где совсем незнакомые девушки на трассе могут лишить вас нескольких тысяч рублей.