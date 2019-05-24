Всего за один месяц текущего года россияне взяли в долг 786,92 миллиарда рублей, сообщает DEITA.RU.

Объединенное кредитное бюро привело статистику за апрель, из которой видно, что число выданных кредитов увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Только за апрель жителям России выдали 3,28 миллиона кредитов. Причём большинство из них в виде кредитных карт. Сегмент "пластика" вырос за года на 16%. Лимиты тоже растут. Они подросли на 34%.

При этом средний одобренный лимит по карте вырос на 16% до 80 тысяч рублей.