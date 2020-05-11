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Кабмин даст малому и среднему бизнесу 81,1 млрд рублей

правительство Мишустин

Средства могут пойти на выплату зарплат сотрудникам

Правительство выделило более 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на материал «Российской газеты».

Отмечается, что средства получат предприятия тех отраслей, которые наиболее серьезно пострадали из-за вынужденного простоя, связанного с распространением в стране COVID-19.

Согласно программе, каждый сотрудник такого предприятия может получить по 12,1 тысячи рублей за апрель и май – при условии того, что организация сумела сохранить не менее 90% сотрудников от их числа на март.

Средства могут пойти как на зарплату сотрудников, так и на решение других неотложных задач бизнеса.

Чтобы получить такого рода субсидию, руководитель организации должен подать заявление через личный кабинет на сайте ФНС или отправить его по почте. 

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