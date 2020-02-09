Кабмин изменит судьбу ректоров вузов

Правительство России приняло поправки в Трудовой кодекс, сообщает ИА DEITA.RU.

Максимальный возраст, который может быть у руководителя вуза был увеличен на пять лет. Теперь ректору, его заместителю или руководителю научной организации не может быть более 70 лет, за исключением отдельных случаев.

Изменения коснулись и количества сроков, на протяжении которых работник не сможет замещать ту или иную должность. Делать это более трёх сроков не представится возможным, по длительности каждый сроков может быть не более пяти лет, отмечает «Российская газета».

Для тех ректоров вузов, которые уже трудятся в руководящей должности, первым сроком будет считаться тот, который окажется таковым после вступления в силу новых положений ТК РФ.

Кроме того, стало известно, что для модернизации инфраструктуры федеральных университетов, а именно - капитальный ремонт и на антитеррористическую безопасность правительство выделит 10 млрд рублей.