Кабмин нарушил правила недавления на бизнес

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пожар торговый центр Максим

Правительство не считает это давлением на бизнес, сообщает DEITA.RU.

Правительство России ввело новые правила проверок торговых центров в стране. Как пишет РБК, теперь некоторые ТЦ будут проверять чаще – из-за участившихся случаев возгораний.

Кабинет министров ввел новый термин – чрезвычайно высокую категорию пожароопасности. В раздел попали дома престарелых, летние лагеря, дома инвалидов и интернаты. Их будут проверять раз в год.

А вот ТРЦ, рассчитанные на единовременное нахождение в них 5 тысяч человек, отнесли к категории высокого риска. Теперь их будут проверять раз в два года. Торговые центры поменьше, на тысячу человек, будут проходить проверки раз в три года.

Напомним, в сентябре во Владивостоке сгорел старейший торговый центр «Максим». Обошлось без жертв – возгорание произошло ранним утром.

Елена Миронова

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