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Кабмин не одобрил проект об отмене штрафов ПДД

инспектор, ГИБДД, ДПС, авто

Внесенное прошлым летом предложение  фракции ЛДПР об отмене штрафных санкций, не отмеченных на «Госуслугах» в течение 10 дней, не было поддержано комиссией правительства РФ, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Согласно этому законопроекту, если оповещение о правонарушении не появится на портале «Госуслуги» в личном кабинете гражданина, привлекаемого к ответственности за правонарушение, в течение 10 дней, то автовладелец освобождается от необходимости оплачивать штраф с соответствующими поправками.

Кабмин отметил, что в настоящий момент уже существуют правила, согласно которым водитель может быть освобожден от уплаты штрафных санкций в случае задержки получения постановления, либо иметь возможность уплатить штраф с 50% скидкой. Дублировать подобный механизм не имеет смысла.

Кроме того, не все автовладельцы имеют на портале личные кабинеты, а, следовательно, подобный законопроект будет противоречить принципу Конституции о равенстве всех перед законом. Также реализация законопроекта потребует определенных трат из бюджета, что не имеет никакого финансово-экономического обоснования.

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