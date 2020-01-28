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Кабмин не одобрил проект об отмене штрафов ПДД
Внесенное прошлым летом предложение фракции ЛДПР об отмене штрафных санкций, не отмеченных на «Госуслугах» в течение 10 дней, не было поддержано комиссией правительства РФ, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.
Согласно этому законопроекту, если оповещение о правонарушении не появится на портале «Госуслуги» в личном кабинете гражданина, привлекаемого к ответственности за правонарушение, в течение 10 дней, то автовладелец освобождается от необходимости оплачивать штраф с соответствующими поправками.
Кабмин отметил, что в настоящий момент уже существуют правила, согласно которым водитель может быть освобожден от уплаты штрафных санкций в случае задержки получения постановления, либо иметь возможность уплатить штраф с 50% скидкой. Дублировать подобный механизм не имеет смысла.
Кроме того, не все автовладельцы имеют на портале личные кабинеты, а, следовательно, подобный законопроект будет противоречить принципу Конституции о равенстве всех перед законом. Также реализация законопроекта потребует определенных трат из бюджета, что не имеет никакого финансово-экономического обоснования.