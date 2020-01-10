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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Кабмин предложил ограничить рекламу БАДов

Лекарства

Правительство предложило создать ограничение на рекламу БАДов на стадионах и спортзалах, сообщает DEITA.RU.

Как отмечается на официальном портале законопроектов, сегодня спортсмены и физкультурники слишком активно потребляют различные препараты и добавки, бесконтрольное и чрезмерное употребление которых наносит скорее вред здоровью.

Авторы законопроекта отмечают, что польза таких препаратов не доказана научно. Однако, тренера и представители фитнес-индустрии часто рекомендуют клиентам те или иные добавки, якобы ускоряющие рост мышц, метаболизм и приносящие иную пользу спортсменам.

Однако, как отмечают многие врачи и представители власти в соответствующей сфере, эффективность подобных средств пока не доказана. Несмотря на это, случаи побочных эффектов уже неоднократно фиксировались. Особенно опасны, по словам экспертов, те добавки, которые содержат большое количество протеинов, а также гормональные средства разного рода.

Александра Маслова

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