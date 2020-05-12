Кабмин рассказал, когда россияне смогут поехать на курорты

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Вице-премьер призвал россиян проявлять сознательность в вопросах безопасности здоровья

Зампред Правительства России Дмитрий Чернышенко, курирующий вопросы туризма, рассказал при каких условиях в России смогут открыть курорты, сообщает ИА DEITA.RU.

Российские курорты могут открыть в случае снижения показателей заболеваемости коронавирусом в регионах страны, пишет «РБК». Поэтому меры по профилактике заболевания – обработка рук, ношение масок – не должны завершаться с окончанием режима самоизоляции. Если россияне проявят сознательность в вопросах безопасности, открыть курорты России получиться быстрее, отмечает Дмитрий Чернышенко.

Ранее вице-премьер называл сроки открытия отечественных курортов в районе конца мая – начала июня текущего года, это зависело бы от ситуации с инфицированием в конкретном регионе.

Теперь же заместитель председателя Правительства России рекомендует проявлять сознательность, чтобы россияне смогли отдохнуть в живописных уголках собственной страны. Если будет отмечена динамика по снижению заболеваемости, некоторые субъекты России смогут снять ограничения. Дмитрий Николаевич отметил курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.

Напомним, 11 мая Владимир Путин в своём обращении к жителям страны рассказал о постепенном возвращении к обычно жизни. Так, с 12 мая снят единый режим нерабочих дней. Однако главы регионов в зависимости от обстановки на местах вправе сами регулировать снятие ограничительных мер, их продление, или даже ужесточение. В Приморском крае режим самоизоляции наряду с масочным продлён до 31 мая включительно.

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