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Кабмин выделил 71 млрд рублей для выплат ветеранам
Всего в России проживает около 75 тысяч ветеранов
Более 71 млрд рублей выделил Кабмин на выплаты ветеранам ВОВ ко дню 75-летия Победы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА «Новости».
Как сообщил глава Правительства Михаил Мишустин в рамках совещания с вице-премьерами, глава государства лично распорядился о выделении солидных выплат для ветеранов к юбилею важного для всей страны дня.
Мишустин подчеркнул, что указанные суммы ветеранам будут выплачены в апреле-мае текущего года. Правительство уже сейчас начало оперативную работу над всеми нужными нормативами, чтобы деньги действительно пришли вовремя – к празднику.
Ранее Владимир Путин указал единовременно выплатить по 75 тысяч рублей этой категории граждан. Труженики тыла также получат выплаты – в районе 50 тысяч рублей на человека.
В конце декабря также были названы новые цифры по выплатам для ветеранов. Так, вдовы военнослужащих будут получать от 32,3 тысяч рублей. Участники военных действий с инвалидностью станут получать около 46,6 тысяч.
Также отмечалось, что денежные выплаты для ветеранов с инвалидностью увеличились за последний год на 5%.