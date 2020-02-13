Новости
Россиян предупредили о новом способе воровства в торговых центрах
13 Февраль 2020, 01:15
Кабы я была царицей: приморцы могут представить себя президентом России
13 Февраль 2020, 00:30
Мишустин потребовал ускорить работу по нацпроектам
12 Февраль 2020, 23:45
Земли на границе России и Украины хотят продать США
12 Февраль 2020, 23:15
Новые правила компенсаций владельцам недвижимости разработало правительство
12 Февраль 2020, 22:45
Сим-карты предлагают оформлять с биометрическими данными
12 Февраль 2020, 22:15
Посольство рассказало о состоянии россиян на зараженном лайнере
12 Февраль 2020, 21:45
Индексировать пенсии хотят еще одной категории граждан
12 Февраль 2020, 21:15
Кабы я была царицей: приморцы могут представить себя президентом России
Участники конкурса поделятся мыслями об улучшении жизни в стране
Любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 7 до 35 лет может поучаствовать в конкурсе «Если бы я был президентом», сообщает ИА DEITA.RU.
Конкурс проводится для повышения гражданской активности молодежи. Участвовать в нем могут школьники, студенты, аспиранты, сотрудники государственных и частных организаций. Номинации разделены по возрастным категориям.
«Конкурсные номинации предполагают подготовку предложений по социально-экономическому развитию России и по изменению Основного закона страны», – рассказали в камчатском агентстве по делам молодёжи.
Желающим почувствовать себя главой государства предлагают написать эссе «5 шагов к России будущего: первые указы», снять видеоролик «Моя предвыборная кампания» или подготовить проект «Конституция 2020: мои предложения в поддержку инициативы президента». Первый этап заочный, заявки принимаются до 12 марта. Победители отправятся защищать свои идеи в Санкт-Петербург в апреле.