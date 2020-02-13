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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Кабы я была царицей: приморцы могут представить себя президентом России

Кремль

Участники конкурса поделятся мыслями об улучшении жизни в стране

Любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 7 до 35 лет может поучаствовать в конкурсе «Если бы я был президентом», сообщает ИА DEITA.RU.

Конкурс проводится для повышения гражданской активности молодежи. Участвовать в нем могут школьники, студенты, аспиранты, сотрудники государственных и частных организаций. Номинации разделены по возрастным категориям.

«Конкурсные номинации предполагают подготовку предложений по социально-экономическому развитию России и по изменению Основного закона страны», – рассказали в камчатском агентстве по делам молодёжи.

Желающим почувствовать себя главой государства предлагают написать эссе «5 шагов к России будущего: первые указы», снять видеоролик «Моя предвыборная кампания» или подготовить проект «Конституция 2020: мои предложения в поддержку инициативы президента». Первый этап заочный, заявки принимаются до 12 марта. Победители отправятся защищать свои идеи в Санкт-Петербург в апреле.


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