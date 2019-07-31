В России поменялись требования к организациям, осуществляющими водоотведение, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

С 31 июля в стране устанавливается порядок проведения инвентаризации сброса загрязняющих веществ в окружающую среду.

Он коснётся тех, кто занимается эксплуатацией централизованных систем водоотведения в городах и посёлках. Теперь такие организации будут обязаны проверять наличие в воде таких веществ, как ртуть, железо, мышьяк, свинец, а также нефтепродуктов.

Кроме этого, устанавливаются штрафы за несоблюдение этих правил. За нарушение охраны водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, должностным лицам придётся заплатить от 50 до 80 тысяч рублей штрафа, а юрлицам — от 150 до 300 тысяч.

Дмитрий Шевченко