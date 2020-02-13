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Качество воды в Сергеевке улучшилось благодаря общественникам
Проблема качества водоснабжения в селе назрела давно
Жители села Сергеевка Партизанского района обратились к активистам Общественного народного движения (ОНФ) с просьбой разобраться с качеством водоснабжения на территории поселка, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на пресс-центр ОНФ.
Проблема качества водоснабжения жилых и муниципальных учреждений в селе Сергеевка назрела давно. На территории поселка действуют всего четыре водозаборные колонки, которые не в состоянии обеспечить порядка 1300 домов необходимым объемом воды. В некоторые дома из-за ветхости водопроводных сетей вода поступает плохо или не поступает вовсе. Жителям приходиться пользоваться водой из водовозов, однако и там качество воды оставляет желать лучшего.
За помощью в решении этой проблемы жители Сергеевки обратились в приморский региональный штаб ОНФ, который в свою очередь сделал запрос в прокуратуру и Роспотребнадзор. По данному вопросу была проведена проверка, в результате которой были выявлены нарушения, решить которые прокуратура обязала власти района.
В настоящее время качество водоснабжения в селе Сергеевка заметно улучшилось, автоцистерны, подвозящие воду, регулярно обеззараживаются, и качество воды стало соответствовать санитарным нормам.