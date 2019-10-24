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Кадастровую стоимость недвижимости пересмотрят
Такой законопроект одобрен правительством, сообщает DEITA.RU.
Российское правительство одобрило законопроект, вносящий изменения в кадастровую оценку в сторону ее экономической обоснованности. Он исключит случаи превышения рыночной стоимости и, как следствие, судебные тяжбы.
Кроме того, документ предусматривает возможность исправления допущенных ранее ошибок в оценке кадастровой оценки, без дополнительных расходов для собственников: любое исправление – в пользу правообладателей, сообщили в Росреестре.
Если кадастровая стоимость недвижимости была завышена, то снижение будет применяется ретроспективно, то есть с даты применения ошибочной стоимости. Если же стоимость увеличится, то с нового налогового периода. Системная ошибка будет исправляется без дополнительных заявлений в отношении всех объектов недвижимости, заявили в ведомстве.
Новые поправки также предусматривают личную ответственность руководителей бюджетных учреждений за результат кадастровой оценки. Кроме того, за кадастровой оценкой будет установлен непрерывный надзор.
Михаил Светлов